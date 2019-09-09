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9 сентября • обновлено в 11:17
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Привязала к себе и зашла в воду: в России мать утопила двух своих детей

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На Камчатке (Россия) мать утопила двух своих детей в бухте – полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына.

Об этом сообщает "АиФ". Полицию вызвали очевидцы. По их словам, женщина привязала детей к себе и зашла с ними в воду в бухте Крашенинникова в закрытом городе Вилючинске.

Девочка погибла в водоеме еще до приезда правоохранителей. За жизнь пятилетнего мальчика врачи боролись, но и он нахлебался воды настолько, что усилия медиков оказались напрасными. Ребенок умер в реанимации. Женщину удалось спасти.

Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Киров мать заморила до смерти голодом свою дочь, которой должно было исполниться 3 года.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот оно, истинное положение дел в этой помойке! Скот своих детей убивает! Это - сама суть этой дряни - Кацaпов! Убийство есть их главной скрепой! Они выродки, прирожденные убийцы и мародеры! Смотрите на этих тварей! Рюзге мир кому ещё нужен? Они и вас убьют. Рано или поздно! Или мы их! Расеян необходимо уничтожить всех! Творят нет места на планете. Русский - только дохлый!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это настоящая росея! (с)
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