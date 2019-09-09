Привязала к себе и зашла в воду: в России мать утопила двух своих детей

На Камчатке (Россия) мать утопила двух своих детей в бухте – полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына.
Об этом сообщает "АиФ". Полицию вызвали очевидцы. По их словам, женщина привязала детей к себе и зашла с ними в воду в бухте Крашенинникова в закрытом городе Вилючинске.
Девочка погибла в водоеме еще до приезда правоохранителей. За жизнь пятилетнего мальчика врачи боролись, но и он нахлебался воды настолько, что усилия медиков оказались напрасными. Ребенок умер в реанимации. Женщину удалось спасти.
Следственный комитет РФ
sledcom.ru
Следователи возбудили против женщины уголовное дело по статье "убийство малолетних лиц". Ведется следствие, решается вопрос о взятии женщины под стражу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Киров мать заморила до смерти голодом свою дочь, которой должно было исполниться 3 года.
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