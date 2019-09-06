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8 сентября • обновлено в 11:22
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Привезли подставных: в России на открытие садика не пустили детей. Видео скандального праздника

5.3т Читать материал на украинском

В Татарстане (Россия) на торжественное открытие нового детского сада пригласили подставных детей.

При этом матерей с детсадовцами, для которых он строился, на праздник не пустили, сообщает "Вечерняя Казань" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Открытие садика "Золотая рыбка" состоялось 2 сентября в деревне Куюки Пестречинского района под Казанью.

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Открытие садика в Куюках

Открытие садика в Куюках

Скрин видео

На него собрались местные жители с детьми, однако внутрь здания их не пустили. Пока они стояли за забором, в детском саду проходило торжество. Вскоре к местным вышел руководитель районного исполкома Альберт Хабибуллин.

Он отказался пустить матерей с детьми в здание, заявив, что там еще не завершены ремонтные работы.

"Сказал, что это пока еще не открытие, а завершение строительства садика. Что процедуры, необходимые для того, чтобы он открылся, продлятся еще месяца два", – рассказала Мария Гизатуллина.

Открытие садика в Куюках

Открытие садика в Куюках

Скрин видео

Однако, на следующий день на ТВ и в соцсетях был опубликован видеосюжет с церемонии открытия заведения. На мероприятии присутствовала делегация чиновников, а в самом саду было полно детей. В сюжете сообщалось, что садик откроется уже в октябре, а не через два месяца.

Хабибуллин прокомментировал ситуацию журналистам, заявив, что мероприятие – это "передача ключей от застройщика", а дети, которые были в садике – участники хореографического ансамбля.

Открытие садика в Куюках

Открытие садика в Куюках

Скрин видео

Открытие садика в Куюках

Открытие садика в Куюках

Скрин видео

Открытие садика в Куюках

Открытие садика в Куюках

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа в одном из детских садов Благовещенска (Российская Федерация) на детей с потолка упали тяжелые куски штукатурки – пострадали три ребенка.

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Место
Россия
Теги
детский сад дети видео фотографии Новости России скандалы
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Приємно дивує своєю передбачуваністю вялікій русскій мір.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпский скот должен знать своё место. У паРРаши! В стойло, кацабыдлo!
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