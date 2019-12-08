"Привез колбасу, конфеты и сало": слили подробности переговоров Путина и Лукашенко

Пятичасовые переговоры между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко по совместной интеграции обеих стран были эмоциональными, с переходом на личности, приходилось брать частые паузы.

Об этом пишут российские телеграмм-каналы Невзыгарь и Кремлевский Безбашеник. По их информации, оба президента остались недовольными и взяли очередной тайм-аут до 20 декабря.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Газета.ру

"Лукашенко привез Пескову (Дмитрий Песков – пресс-секретарь Путина. – ред) колбасу, конфеты и сало, но на фоне поддержки со стороны ЕС он становится более принципиальным и менее уступчивым. Как и Путин. Поэтому беседа была эмоциональной, Лукашенко срывался, приходилось брать паузы. Премьер Медведев попросил его публично извиниться за хамство в адрес членов российского правительства. Ему было прямо предложено задуматься о целесообразности участия в очередных президентских выборах", – сообщили авторы телеграм-каналов.

По их словам, 5-часовые переговоры закончились безрезультатно, российские министры, присутствующие на встрече, ушли недовольными. Стороны взяли тайм-аут в связи с доработкой дорожных карт, будет послабление для Беларуси в части цен на газ. Новая встреча между лидерами стран назначена на 20 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

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