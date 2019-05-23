"Привет, Викуль. Это Сережа": Скрипаль впервые после отравления вышел на связь. Видео

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль впервые после отравления в Солсбери, вышел на связь с родственниками.

Как передает "МК", в распоряжении издательства оказалась аудиозапись звонка Скрипаля племяннице Виктории.

Сообщается, что впервые Скрипаль общался с родственницей 1 апреля, когда племянницу и ее мужа избили на почве конфликта в Товариществе собственников жилья. В тот день бывший председатель разбил Виктории губу и сломал ее супругу палец, разразившись оскорблениями по поводу родства женщины с экс-разведчиком Скрипалем.

По телефону он спросил за их здоровье и упрекнул Викторию в том, что она много "светится" на телевидении, привлекая к себе внимание. Скрипаль в разговоре подчеркнул, что "вы сами по себе, мы — сами по себе". При этом женщина не сомневается, что говорила именно с дядей.

Второй звонок от Сергея Скрипаля случился 9 мая, и запись удалось сохранить.

"Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться – абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально – у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну, давай, все", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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