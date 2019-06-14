Не Ельцин: Илларионов раскрыл имена людей, которые привели Путина к власти

Нынешнего главу России Владимира Путина к власти привел не президент Борис Ельцин и даже не представители КГБ, ГРУ или других спецслужб.

Ключевую роль в преемническом процессе 1998-1999 годов в Кремле сыграли два человека — дочь Ельцина Татьяна Юмашева с мужем Валентином, написал в блоге на OBOZREVATEL экс-советник Путина и экономист Андрей Илларионов.

"Последние 6 месяцев я занимался расследованиям, кто, как и почему привел к власти Владимира Путина. Отчасти я тоже был удивлен, ведь оказалось, что это были не спеслужбы и даже не Ельцин, а его дочь с мужем — Татьяна и Валентин Юмашевы. О существовании последнего значительная часть россиян, кстати, даже не подозревает", — отметил Илларионов.

Татьяна и Валентин Юмашевы 24СМИ

По его словам, сама Татьяна Борисовна в своем блоге когда-то написала, что первым указом, который подписал Путин, было обеспечения гарантий безопасности Ельцину и членам его семьи. Юмашеву очень возмущало, что в некоторых странах президенты после окончания полномочий, были наказаны за совершенные ими преступления.

Новости В войне с Украиной виноват не Путин

"Это значит, что ни президент Ельцин, ни любой другой президент не может преследоваться по закону, чтобы не сделал. То есть Медведева никогда не накажут за то, что он отправил войска в Грузию. Точно так же не накажут и Путина, который отправил войска в Чечню. Хотя перед законом все равны, независимо от позиций, положений и миллиардов", — подчеркнул Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог назвал возможных преемников Путина. В списке 6-7 людей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.