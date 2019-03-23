Пристрелил за бутылку водки: в России разыгралась кровавая история с копом

В России разыгралась кровавая история с полицейским и 37-летним жителем Старого Оскола Александром К.

Последний взял в магазине две бутылки водки: одну выпил на месте, вторую вынес через черный ход. Продавцы магазина вызвали полицию, передает РЕН ТВ.

Местные стражи порядка поймали злоумышленника на улице, однако тот оказал сопротивление: повалил одного из правоохранителей на землю и ударил ножом в ногу.

РЕН ТВ

Сотруднику полиции удалось подняться. Он произвел один предупредительный выстрел в воздух, однако преступник продолжил сопротивляться, после чего полицейский его застрелил.

Пострадавший правоохранитель был госпитализирован.

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Зеленограде случилось жуткое ЧП с 13-летней девочкой. Пятеро мужчин изнасиловали ее по дороге в школу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.