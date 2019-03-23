Пристрелил за бутылку водки: в России разыгралась кровавая история с копом

В России разыгралась кровавая история с полицейским и 37-летним жителем Старого Оскола Александром К.
Последний взял в магазине две бутылки водки: одну выпил на месте, вторую вынес через черный ход. Продавцы магазина вызвали полицию, передает РЕН ТВ.
Местные стражи порядка поймали злоумышленника на улице, однако тот оказал сопротивление: повалил одного из правоохранителей на землю и ударил ножом в ногу.
РЕН ТВ
Сотруднику полиции удалось подняться. Он произвел один предупредительный выстрел в воздух, однако преступник продолжил сопротивляться, после чего полицейский его застрелил.
Пострадавший правоохранитель был госпитализирован.
РЕН ТВ
РЕН ТВ
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