Заявление о том, что Украины не существует, а украинцы – хохлы, является личной позицией бывшего помощника российского президента Владимира Путина по Донбассу Владислава Суркова.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL выразил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 26 февраля в рамках форума Age of Crimea Forum 2020, который проходит в Киеве. По его словам, сейчас наше государство ведет переговоры с Российской Федерацией, а не с Сурковым.

"Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В России живет очень много людей, у которых разные мнения, я не собираюсь комментировать слова бывшего помощника президента РФ", – заявил Пристайко.

Вадим Пристайко и Владислав Сурков

На уточнение OBOZREVATEL, что именно Сурков занимался вопросом Украины как минимум последние 6 лет, министр еще раз подчеркнул, что это его собственная позиция.

"У всех есть своя позиция. У нас есть позиция, что российская агрессия началась именно с Украины. Я не собираюсь комментировать слова Суркова, как и договариваться с ним. Сейчас мы ведем переговоры с Российской Федерацией. Сурков – это прошлое. А когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский президент Владимир Путин продолжает разделять Украину на Центральную и Западную, продвигая проект "Новороссия".

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