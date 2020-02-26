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26 февраля • обновлено в 13:45
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Пристайко жестко отреагировал на "Украины нет, а украинцы – хохлы" от Суркова

10.5т
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Заявление о том, что Украины не существует, а украинцы – хохлы, является личной позицией бывшего помощника российского президента Владимира Путина по Донбассу Владислава Суркова.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL выразил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 26 февраля в рамках форума Age of Crimea Forum 2020, который проходит в Киеве. По его словам, сейчас наше государство ведет переговоры с Российской Федерацией, а не с Сурковым.

"Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В России живет очень много людей, у которых разные мнения, я не собираюсь комментировать слова бывшего помощника президента РФ", – заявил Пристайко.

Вадим Пристайко и Владислав Сурков

Вадим Пристайко и Владислав Сурков

На уточнение OBOZREVATEL, что именно Сурков занимался вопросом Украины как минимум последние 6 лет, министр еще раз подчеркнул, что это его собственная позиция.

"У всех есть своя позиция. У нас есть позиция, что российская агрессия началась именно с Украины. Я не собираюсь комментировать слова Суркова, как и договариваться с ним. Сейчас мы ведем переговоры с Российской Федерацией. Сурков – это прошлое. А когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский президент Владимир Путин продолжает разделять Украину на Центральную и Западную, продвигая проект "Новороссия".

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Вадим Пристайко Владислав Сурков Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России война
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Сурков,сын шлюхи подзаборной.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Думаю Россия планирует серьёзные финансовые вливания, интеграцию и социальные программы на Донбассе. Для этого нужен опытный и доверенный России человек, отличный профессионал. Первый мощный сигнал мы увидим после Дня Победы! Рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=0PeOOnEcOVY Для чего Донецку российский премьер.
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