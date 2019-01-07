''Пришествие Антихриста'': одиозный глава РПЦ заговорил об опасности гаджетов

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл увидел опасность в современных электронных устройствах.

Он сказал в интервью телеканалу "Россия 1", что гаджеты якобы могут стать признаком "пришествия Антихриста" и приблизить апокалипсис, передает "РИА Новости".

"Кто-то может точно знать, где вы находитесь, чем вы интересуетесь, чего вы опасаетесь. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, о серьезных разговорах людей, о планах в области экономики и политики. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род", — заявил он.

По мнению патриарха Кирилла, в будущем не должно быть единого центра, если человечество не хочет "приблизить апокалипсис".

Патриарх Кирилл Информатор

"Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело", – подчеркнул глава РПЦ.

Несмотря на заявлении о "пришествии Антихриста", он добавил, что церковь не выступает против научно-технического прогресса, а лишь "беспокоится о свободе человеческой личности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре патриарх Кирилл отпраздновал свой 72 день рождения. Были собраны самые скандальные заявления главы РПЦ.

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