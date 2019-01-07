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''Пришествие Антихриста'': одиозный глава РПЦ заговорил об опасности гаджетов

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Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл увидел опасность в современных электронных устройствах.

Он сказал в интервью телеканалу "Россия 1", что гаджеты якобы могут стать признаком "пришествия Антихриста" и приблизить апокалипсис, передает "РИА Новости".

"Кто-то может точно знать, где вы находитесь, чем вы интересуетесь, чего вы опасаетесь. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, о серьезных разговорах людей, о планах в области экономики и политики. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род", — заявил он.

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По мнению патриарха Кирилла, в будущем не должно быть единого центра, если человечество не хочет "приблизить апокалипсис".

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Информатор

"Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело", – подчеркнул глава РПЦ.

Несмотря на заявлении о "пришествии Антихриста", он добавил, что церковь не выступает против научно-технического прогресса, а лишь "беспокоится о свободе человеческой личности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре патриарх Кирилл отпраздновал свой 72 день рождения. Были собраны самые скандальные заявления главы РПЦ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
РПЦIT-технологии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ох и гад же ты, кацап!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Давайте поговорим о Московии. Любое государство имеет ряд символов своей государственности - флаг, герб, веру. Флаг России - украденный флаг голландского флота - ублюдок Петр 1 просто тупо украв флаг указом поменял на нем следование полос. Герб этой территории - имеет все признаки дикого народа, потомков Золотой орды и даже изображение двуглавого орла Хеттского царства - совершенно дикой цивилизации много тысяч лет назад. В их гербе - один в один похожем на рассейский - двуглавый орел держит в лапах двух зайцев. Остальное один в один ))) И теперь вопрос - какое отношение эти одичалые рассеяны имеют к такому символу? Вера рассеян - самое восхитительное в той смеси идиотизма, которую рассеянцы называют государственностью - это шаг от язычества до причудливой смеси христианства и азиатства. Все "освящено" самостоятельно! То есть - все то, что эти "скрепоносцы" выдают за православие - ним не является! Это что угодно, это даже вера - своеобразная и дикая - но это не православие и даже не христианство!!! И последнее - символом веры выступает система догматов Церкви! И Томос - безусловно один из них! Вот только у русских его нет и никогда не было!!! И их попы публично отказались от Византийской Матери-церкви! Это все, что необходимо знать об этой Одичалой территории, самостоятельно отрекшейся от цивилизации, а теперь и от христианства!
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