"Пришел святой": Поклонская выдала историю о "чудо-исцелении"

Депутат российской Госдумы, бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская удивила историей об "исцелении" святым во сне.

Видеозапись признания "крымской Няши" опубликовали в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Полклонская рассказала, что после серьезной болезни ей сделали операцию, из-за чего начались осложнения. Депутат помолилась и легла спать. Далее, по ее словам, произошло "чудо".

Поклонская рассказала о "чудо-исцелении" Скриншот из видео

"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась – и у меня все прошло", – поделилась Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что духовным наставником Поклонской является некий Николай Романов, который связан с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

Кроме того, Поклонскую уличили в связи с сектой царебожников.

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