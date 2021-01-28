Прилепин — об оккупации Крыма: Путин подсадил российскую элиту на санкции, это было остроумно

Президент России Владимир Путин "подсадил" на санкции и сделал невыездными российских чиновников, когда объявил об оккупации Крыма – и это было "остроумно".

Об этом заявил российский писатель-террорист, воевавший в рядах оккупантов Донбасса, глава партии "За правду" Захар Прилепин в эфире программы RTVI Новости, которая транслировалась в YouTube. Он уточнил, что после оккупации украинского полуострова глава РФ также является невыездным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я просто счастлив, что наш президент совершил максимальное количество поступков, чтобы и себя, и всю элиту подсадить под санкции, чтобы были все невыездными. Я понимаю, какой спектр чувств испытывали (российские чиновники, – ред.), когда он объявил на самом большом собрании, что "Крым берем". Они в блокнотики выписали, что теряют... Мне кажется, это очень остроумно было", – сказал он.

Отвечая на ответ ведущей, сможет ли Россия быть без Путина, Прилепин ответил так:

"Владимир Владимирович в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на новых неповоротливых, неловких людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Прилепин негативно высказался о панк-группе "Порнофильмы", которая в своих песнях осуждает аннексию Крыма, войну на Донбассе и действия Путина.

Также ему не понравилось то, что группа активно гастролирует в Украине, но отказывается посещать Крым и Донбас.