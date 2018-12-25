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Прикинулся больным: сбежавшего в Россию олигарха засекли на хамской выходке

5.5тЧитать материал на украинском

Сбежавший в Россию украинский олигарх Сергей Курченко передвигается по Москве на "скорой", чтобы не задерживаться в пробках.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Анна Бабинец, опубликовав соответствующее видео, которое сняли ее российские коллеги. Она заявила, что ее "переполняет радость, что такие мудаки бегут из страны туда, где их хамство является нормой".

Прикинулся больным: сбежавшего в Россию олигарха засекли на хамской выходке

"Этот человек садится в "скорую" не потому, что ему плохо, а потому что хочет обойти пробки. Такое хамство является довольно популярным среди московских богачей. Только вот богачей украинского производства. Это Сергей Курченко выходит из своего офиса в Москве-Сити, утверждают российские коллеги. Помню, лет пять назад писала о том, как Курченко гонял по киевским дорогам с мигалками на красный свет", — написала она.

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Сергей Курченко

Сергей Курченко

сайт Сергея Курченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беглого украинского олигарха Сергея Курченко засекли в оккупированном Донецке. Была информация, что у харьковчанина там появился офис.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Сергей Курченко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Наумов Виктор
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