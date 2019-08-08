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"Приказ закрыть окна и не выпускать детей": что происходит на месте взрыва под Архангельском

3.6т Читать материал на украинском

Вблизи Северодвинска Архангельской области (Россия) местным жителям запретили открывать окна и выпускать на улицу детей.

Об этом Telegram-каналу Readovka рассказала местная жительница населенного пункта, где произошел взрывом на военном объекте.

По предварительной информации, ЧП случилось аж в 30 км от Северодвинска. Однако гражданскому населению не дают никаких объяснений по поводу произошедшего.

Тем временем губернатор Архангельской области Игорь Орлов заверил, что эвакуация населения после инцидента в Северодвинске не потребуется.

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Взрыв

Взрыв

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 августа в Архангельской области произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.

  • По официальным данным Минобороны РФ, в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия.

  • Появилась информация о том, что ЧП во время подготовки к ракетным пускам в военной части под российским Архангельском могло произойти из-за того, что кто-то нажал не ту кнопку. Также были озвучены и другие версии происшествия.

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Место
Россия Архангельск
Тег
Новости России
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