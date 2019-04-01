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Приходит прозрение? Россияне пожалели об оккупации Крыма: исследование

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Пятая часть россиян придерживаются мнения, что незаконная аннексия Крыма навредила России.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного на сайте "Левада-центра". Еще 6% заявили о нарушении Москвой международного права.

В то же время 65% респондентов уверены, что от аннексии Крыма Россия получила больше пользы, чем вреда. Примечательно, что 43% жителей РФ не видят в захвате полуострова нарушения международных обязательств России.

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Крым

Крым

Приходит прозрение? Россияне пожалели об оккупации Крыма: исследование
Приходит прозрение? Россияне пожалели об оккупации Крыма: исследование

На вопрос, к чему приведет агрессия против Украины в отношениях с Западом, 34% россиян ожидают нового витка Холодной войны. При этом, 54% уверены, что ничего не изменится и мир "спустит все на тормозах".

Приходит прозрение? Россияне пожалели об оккупации Крыма: исследование

Отмечается, что опрос был проведен 21-27 марта 2019 года среди 1600 человек возрастом от 18 лет и выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опрос показал, что 46% россиян считают, что аннексия Крыма негативно повлияла на международное положение Российской Федерации.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Крым
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Федоров Федор
Федоров Федор
М-да уж,Обоз в своем репертуаре)Первая таблица март 2015 -18% считающих,что больше вреда,март 2019 -19%.Итого - за 4 года + 1%) Тоесть цифра не изменилась.
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