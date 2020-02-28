Приглашение на пир маньяка: Кремль позвал мировых лидеров на парад 9 мая

Как намедни стало известно, Кремль разослал приглашения на участие в параде победы на Красной площади 9 мая президенту США Дональду Трампу и премьер-министрам Великобритании и Германии Борису Джонсону и Ангеле Меркель. При этом, как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон раньше остальных лидеров вышеупомянутых стран получил приглашение и принял его, тем самым поставив своих союзников в крайне неловкое положение.

Неловкость ситуации заключается в том, что присутствие Макрона на параде победы 9 мая в Москве и отсутствие прочих лидеров стран-членов НАТО, продемонстрирует разобщенность в альянсе. Кроме того, Макрон будет присутствовать на мероприятии, где перед его носом прошагают ровными шеренгами представители незаконных вооружённых формирований, по сути, террористические группировки непризнанных республик.

Собственно, Макрон, грубо говоря, всех подставил своим решением.

С другой стороны, а не получится ли так, что и сам Макрон, проявив подобное безрассудное своенравие или, не исключено, продемонстрировав глубину аффилиации, окажется в положении первого, европейского изгоя?

Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, озвучил то, что и так всем давно было известно – Россия и Башар Асад несут полную ответственность за военные преступления в Сирии. В частности, он отметил: "Нападения на мирное население - это военные преступления. И ответственные должны нести ответственность. Пока мы сидим здесь, 3 миллиона гражданских в Идлибе боятся за свою жизнь, 80% из них - женщины и дети."

Накал страстей в провинции Идлиб и вовсе подводит НАТО к решительной поддержке Турции на пути нивелирования, засевшего в Дамаске диктатора.

Вот и получается, что после военных преступлений Кремля в Украине, Сирии, Ливии, терактов в Европе и вмешательства в выборы по всему миру, мировые лидеры и члены НАТО приедут 9 мая уважить "триумф" лично Путина и легализовать его агрессивную геополитику? Тем более в режиме легализации бандформирований “ЛДНР”, Южной Осетии, Абхазии и фактически Башара Асада и Николаса Мадуро?

Разумеется, это лишь убедит Путина в своей неприкасаемости и подтолкнёт его к новым, более дерзким и амбициозным, масштабным и кровавым преступлениям.

А потому, в данном случае, международные лидеры вместо траты времени на обдумывание ответа на приглашение, лучше бы выработали общую стратегию давления на Эмманюэля Макрона, который как паршивая овца, портит общий вид. Время на обдумывание у обитателя Елисейского дворца есть и куда проще отступить, чем вляпаться.

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