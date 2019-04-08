"Придет тварь страшнее, чем Путин": озвучен жесткий прогноз по будущему России

Россияне зря надеются на то, что с уходом Владимира Путин с поста президента политическая ситуация резко изменится.

Такое мнение высказал музыкант Алексей "Профессор" Лебединский в интервью OBOZREVATEL. "Думаю, что россияне уже думают: "ушел бы, и это уже счастье. Даже не нужно возвращать эти украденные сотни миллиардов долларов". Они хотят, чтобы он просто ушел и чтобы страна могла как-то развиваться дальше. Но нужно понимать, что рядом с ним находятся такие же бандиты, как и он, и может прийти тварь еще более страшная, чем Путин", – пояснил он.

По словам Лебединского, Путин, по-прежнему опасен, так как неизвестно, что в него в голове.

Владимир Путин ВВС

"...Тут мы говорим о человеке, у которого уже давно поехала крыша от власти и безнаказанности, и от которого, по большому счету, зависит весь мир. Кто знает, что у него в голове?" – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Лебединский высказал мнение о том, что глобальной ненависти между украинским и российским народами нет, поскольку большинство понимает, что в агрессии к Украине виновато не все население РФ, а "подонки, взявшие власть и вооружившиеся до зубов".

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