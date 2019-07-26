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"У нас нет больше царя": Гозман указал на скорый крах Путина

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Власти Российской Федерации допустили ошибку, применив жесткие репрессивные меры против незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу.

В долгосрочной перспективе это приведет к краху системы, – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По его словам, власти не хотели регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Москве "не только потому, что они не хотят проблем в московской городской Думе – это все ерунда. А потому, что, если кто-то из них победит – а кто-то из них непременно победил бы, - то это был бы сигнал для всей страны, что во власть можно идти, не только договариваясь с начальством, но и апеллируя непосредственно к народу. Поэтому они решили всех мочить", – пояснил политик.

Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным

Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным

Официальный сайт президента РФ

"Но они, конечно, допустили ошибку. Они не ожидали такой бурной эмоциональной реакции москвичей. Причем, разговоры о том, что в Москве вышли всего 24 тысячи при населении в 15 миллионов – полная ерунда. У вас на Майдане тоже не весь Киев был. Решает всегда активное меньшинство", – подчеркнул Гозман.

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По его оценкам, в краткосрочной перспективе – в ближайшую субботу, 27 июля, на которую назначены акции протеста, - будет "очень жесткий разгон", "будут предъявлены обвинения более серьезные, чем обычно". "То есть это повторение Болотной площади".

"В среднесрочной перспективе они совершенно точно перейдут к усилению репрессий, потому что у властей нет другого выхода, они загнали себя в тупик", – убежден политик.

В долгосрочной перспективе он спрогнозировал крах системы. В этом контексте он напомнил о событиях 1905 года. "Когда в "Кровавое воскресенье" государь-император допустил расстрел демонстрации, отец Георгий Гапон сказал: "У нас нет больше царя". И царя через 12 лет не стало".

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"Они готовят революцию", – убежден оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, российские силовики в ночь на четверг, 25 июля, провели масштабные обыски и вызвали на допрос оппозиционных политиков и незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Днем раньше, 24 июля, на 30 суток арестовали оппозиционера Алексея Навального, обыски прошли в квартире политиков Дмитрия Гудкова, полицейская машина всю ночь дежурила под окнами Ильи Яшина. Все они уверены: власть пугает москвичей, которые собрались на протестные митинги, намеченные на субботу, 27 июля, против недопуска оппозиции на московские выборы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Оппозиция в России
Персона
Леонид Гозман
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
И так 18 лет...
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Гозман политик? Хахаха! Рогули он политик уровня вашего семенченко! Хахаха!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
То есть нарушение законодательства ( подделка подписей) Гозман в расчёт не берёт! Но тогда как народ может быть уверен, что если выберут этих депутатов ,они дальше не будут нарушать закон? Ну ,а про майдан ,так верховная рада подтвердила ,своей амнистией , что майдан преступен ( ведь амнистируют преступников , а невинных оправдывают)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Куцырь Дмитрий, да ничего в этом болоте не будет , болото и точка
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