"У нас нет больше царя": Гозман указал на скорый крах Путина

Власти Российской Федерации допустили ошибку, применив жесткие репрессивные меры против незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу.

В долгосрочной перспективе это приведет к краху системы, – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По его словам, власти не хотели регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Москве "не только потому, что они не хотят проблем в московской городской Думе – это все ерунда. А потому, что, если кто-то из них победит – а кто-то из них непременно победил бы, - то это был бы сигнал для всей страны, что во власть можно идти, не только договариваясь с начальством, но и апеллируя непосредственно к народу. Поэтому они решили всех мочить", – пояснил политик.

Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным Официальный сайт президента РФ

"Но они, конечно, допустили ошибку. Они не ожидали такой бурной эмоциональной реакции москвичей. Причем, разговоры о том, что в Москве вышли всего 24 тысячи при населении в 15 миллионов – полная ерунда. У вас на Майдане тоже не весь Киев был. Решает всегда активное меньшинство", – подчеркнул Гозман.

По его оценкам, в краткосрочной перспективе – в ближайшую субботу, 27 июля, на которую назначены акции протеста, - будет "очень жесткий разгон", "будут предъявлены обвинения более серьезные, чем обычно". "То есть это повторение Болотной площади".

"В среднесрочной перспективе они совершенно точно перейдут к усилению репрессий, потому что у властей нет другого выхода, они загнали себя в тупик", – убежден политик.

В долгосрочной перспективе он спрогнозировал крах системы. В этом контексте он напомнил о событиях 1905 года. "Когда в "Кровавое воскресенье" государь-император допустил расстрел демонстрации, отец Георгий Гапон сказал: "У нас нет больше царя". И царя через 12 лет не стало".

"Они готовят революцию", – убежден оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, российские силовики в ночь на четверг, 25 июля, провели масштабные обыски и вызвали на допрос оппозиционных политиков и незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Днем раньше, 24 июля, на 30 суток арестовали оппозиционера Алексея Навального, обыски прошли в квартире политиков Дмитрия Гудкова, полицейская машина всю ночь дежурила под окнами Ильи Яшина. Все они уверены: власть пугает москвичей, которые собрались на протестные митинги, намеченные на субботу, 27 июля, против недопуска оппозиции на московские выборы.

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