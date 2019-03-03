"При Сталине расстреляли бы": Латынина озвучила военные промахи Путина

Президент России Владимир Путин вредит государству, когда публично демонстрирует всему миру новые военные разработки.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила российская журналистка Юлия Латынина, вспомнив о временах Советского Союза.

"СССР никогда своих новейших вооружений на парадах не возил. Не то что не возил — не показывал, не хвастался, не раскрывал характеристик вообще. Вот всё, что у него было или не было — это была величайшая военная тайна", — отметила она.

"И если бы какой-нибудь член ЦК задумал публично, как Путин, сказать, что у нас тут есть какой-то "Циркон", какой-то "Авангард" и может он то-то, то, слушайте, сняли бы, не успел бы он рта открыть, отправили бы заведовать овощной базой в Урюпинск, запись бы стерли, со всех видевших бы взяли подписку, а при Сталине расстреляли бы докладчика вместе со слушателями. Вот не то в нынешней России, потому что Путин, с точки зрения образцового совка, он выбалтывает наигосударственнейшие тайны", — сказала журналистка.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский публицист Виталий Портников раскрыл проблемы Путина из-за оккупированного Крыма.

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