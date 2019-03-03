|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"При Сталине расстреляли бы": Латынина озвучила военные промахи Путина

6.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вредит государству, когда публично демонстрирует всему миру новые военные разработки.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила российская журналистка Юлия Латынина, вспомнив о временах Советского Союза.

"СССР никогда своих новейших вооружений на парадах не возил. Не то что не возил — не показывал, не хвастался, не раскрывал характеристик вообще. Вот всё, что у него было или не было — это была величайшая военная тайна", — отметила она.

Новости
''Зарыто в Крымском мосту'': эксперт указал на конец ''сказки Путина''

"И если бы какой-нибудь член ЦК задумал публично, как Путин, сказать, что у нас тут есть какой-то "Циркон", какой-то "Авангард" и может он то-то, то, слушайте, сняли бы, не успел бы он рта открыть, отправили бы заведовать овощной базой в Урюпинск, запись бы стерли, со всех видевших бы взяли подписку, а при Сталине расстреляли бы докладчика вместе со слушателями. Вот не то в нынешней России, потому что Путин, с точки зрения образцового совка, он выбалтывает наигосударственнейшие тайны", — сказала журналистка.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский публицист Виталий Портников раскрыл проблемы Путина из-за оккупированного Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир ПутинЮлия Латынина
Место
Россия
Тег
СССР
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
74
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
А в Средние века Латынину, как рыжую ведьму, спалили бы на костре!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Golubiyevsky Andrew
Golubiyevsky Andrew
Если ракет на самом деле нет, то незачем опасаться огласки о их якобы существовании. Тогда это всего лишь пацанское хвастовство, блеф.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот по этому Союз и развалился! А сейчас пиндосы 22 раза подумают, прежде чем устраивать такую же хрень как на Украине. Амеры понимают лишь язык силы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Шапиро Женька, с большей долей вероятности "ножки Буша" скоро Украине могут потребоваться, если МВФ ради очередного транша так прикажет...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"Вот по этому Союз и развалился! " Потому, что мультфильмы не показывали? "А сейчас пиндосы 22 раза подумают, прежде чем устраивать такую же хрень как на Украине. " Да нет, не устроят они Вам, как в Украине. Во-первых, они знают, что "печеньки" Вы не любите, только ножки Буша. А во-вторых, им выгодны российские долларовые вклады в их экономику, опять же, образованные эмигранты к ним едут (https://www.newsweek.com/millions-educated-russians-flee-putin-russia-567930). Чего ж им менять?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги