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/Новости России

"При Путине нет шансов": российский журналист спрогнозировал скорый распад РФ

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Если российский президент Владимир Путин будет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у страны все меньше шансов остаться в прежних границах.

Все его игры в сверхдержаву и во второй полюс, как сферу мирового влияния — для наивных дурачков. Двуполярный мир уже сформировался и Россия там "третий лишний", сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Еще пара-тройка лет путинизма, и распад России 100% станет неизбежным. После 2024 года все понесется с такой скоростью, что ее разорвет на части. Это будет небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все. Он и так поглощает Дальний Восток и Восточную Сибирь. Китай и США – это нынешний двулярный мир, а Россия – третий лишний", – уверен журналист.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин

ИноСМИ

По его мнению, в случае распада территории и тяжелейшего экономического кризиса, который последует за ним, россияне могут даже выменивать ядерное оружие на продовольствие.

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"В 90-е они же меняли нефть на продукты, а в будущем будут менять его на ядерное оружие. Жрать будет нечего, вот и будут “ножки Буша” привозить любую еду. Это будет единственная вещь, жизненно важная для россиян. Да и Запад будет пытаться обезопасить себя, чтобы оружие не досталось каким-то террористическим обезьянам", – подытожил Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия снова влипла в международный финансовый скандал.

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Тема
российская экономика
Персоны
Владимир ПутинСаша Сотник
Место
Россия
Тег
Новости России
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
на Украине две самые популярные мантры - "мост развалится" и "рашка фсё"! этих двух матр хватает для того что бы держать слабые мозги украинцев в тонусе!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "чтобы оружие не досталось каким-то террористическим обезьянам" Именно поэтому ЯО у Украины отняли.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Помню...этот придурак это говорил и 10 лет назад...Ну и ?
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