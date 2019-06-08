"При Путине нет шансов": российский журналист спрогнозировал скорый распад РФ

Если российский президент Владимир Путин будет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у страны все меньше шансов остаться в прежних границах.

Все его игры в сверхдержаву и во второй полюс, как сферу мирового влияния — для наивных дурачков. Двуполярный мир уже сформировался и Россия там "третий лишний", сказал в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Еще пара-тройка лет путинизма, и распад России 100% станет неизбежным. После 2024 года все понесется с такой скоростью, что ее разорвет на части. Это будет небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все. Он и так поглощает Дальний Восток и Восточную Сибирь. Китай и США – это нынешний двулярный мир, а Россия – третий лишний", – уверен журналист.

Си Цзиньпин и Владимир Путин ИноСМИ

По его мнению, в случае распада территории и тяжелейшего экономического кризиса, который последует за ним, россияне могут даже выменивать ядерное оружие на продовольствие.

"В 90-е они же меняли нефть на продукты, а в будущем будут менять его на ядерное оружие. Жрать будет нечего, вот и будут “ножки Буша” привозить любую еду. Это будет единственная вещь, жизненно важная для россиян. Да и Запад будет пытаться обезопасить себя, чтобы оружие не досталось каким-то террористическим обезьянам", – подытожил Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия снова влипла в международный финансовый скандал.

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