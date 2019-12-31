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31 декабря • обновлено в 15:45
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Александр Скобов
Александр Скобов
Российский историк, публицист. Бывший политзаключенный. Все статьи автора

Президент вертухаев

2.1т

На этот раз я воздержусь от прямого осуждения президента Зеленского за то, что он еще раз уступил диктату агрессора и согласился освободить беркутовцев Януковича. У меня все же нет морального права его осуждать. В отличие от Олега Сенцова, который его таки осудил. Я воздержусь также от оценок политики "брестского мира" с агрессором, которую пытается проводить Зеленский. Я лишь хочу сказать об очередном позоре, которым покрыл мою страну ее "президент". Точнее – узурпатор.

Я готов проявлять уважение к тем, кто сражается с вооруженным противником на поле боя, даже если они – мои враги. А таковыми врагами для меня безусловно являются донбасские мятежники-ирредентисты, совершенно неправомерно (по ошибке или по злому умыслу) именуемые в СМИ "сепаратистами". Я всегда испытывал слабость к людям, взявшим в руки оружие не по принуждению (в этом плане судьба "наших мальчиков", которых государство гонит на убой как овец, трогает меня гораздо меньше).

Поэтому, хоть донбасские мятежники и "восстали" за вполне фашистскую "Империю Российскую", я, в отличие от многих уважаемых мною людей, считаю, что их следует признать одним из субъектов вооруженного конфликта. Пусть и зависимым от другого, гораздо более отвратительного "субъекта", но все же – субъектом. И любые обмены пленными бойцами я всегда приветствую.

Я также считаю полностью правомерным включение в обменные списки тех, кто был осужден в Украине за слова в поддержку агрессора. Да, страна, ведущая оборонительную войну, вправе сажать за такие слова. Но включение этих людей в обменные списки справедливо.

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Но какое отношение к донбасским "повстанцам" имеют каратели Януковича, расстреливавшие свой безоружный народ? Продавив освобождение беркутовцев, Путин продемонстрировал всему миру, что "социально-близкие" для него – не "повстанцы", за что бы они ни восставали, а именно каратели. Продемонстрировал всему миру, что он президент карателей, президент зондер-команд, президент вертухаев.

Путин ведет свою глобальную "священную войну" за право государства расстреливать свой народ. Только для современного мира защита этого "права" является дикостью. Для современного мира она является позором.

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Александр Скобов Александр Скобов
Темы
Евромайдан Война на Донбассе Переговоры Зеленского и Путина Обмен пленными
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Теги
Беркут война антимайдан Майдан
Источник
Источник: Каспаров.ру
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Антонов Семен
Антонов Семен
Служивый люд сидевший 6 лет без суда - каратели. Западенцы с доказанными случаями убийства гуляют на свободе. Как историку и бывшему политзеку не кажется странно?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ты шл*ха ещё не н*пизделась ? Больше угрожать в прямом эфире убить главу государства ссыкотно ? Или давно спецназ мордой в пол не ложил ?
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Може, пока непоздно, пора собирать подписи под петицией с просьбой добровольно уйти в отставку вместе с сексуально озабоченной зекомандой?
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