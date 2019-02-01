''Президент исчерпался!'' В России предрекли "войну" в окружении Путина

За громкими задержаниями топ-чиновников в России стоят не мотивы борьбы с коррупцией, а внутривидовая конкуренция и противостояние кланов.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой "Апострофу", напомнив об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауфа Арашукова и его отца.

"Задержание Арашуковых – это проявление борьбы кланов, региональных элит, которые в сегодняшних условиях понимают, что власть центра – (президента России Владимира Путина. – Ред.) Путина и его окружения – исчерпывается, и пытаются контролировать ситуацию. Возникло очевидное противоречие между интересами центра и регионов. Все похоже на то, что было в конце Советского Союза – например, известное "Хлопковое дело". Было понятно, что Советский Союз расползается", – отметил он.

Владимир Путин Крым.Реалии

Примерно то же самое, по словам российского оппозиционера, происходит сейчас.

"Региональные элиты пытаются сохранить власть. Для региональных элит быть одинаково лояльными интересам региона и центра невозможно. Задержание сенатора Арашукова – это попытка пресечь любые автономные тенденции. Любое назначение сенатором, губернатором и даже мэром проходит после очень подробного анализа истории того или иного человека. Все прекрасно знали о криминальном прошлом Арашукова", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предрек России стагнацию и бедность.

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