Президент Хорватии отказался приехать 24 июня в Москву на военный парад по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как передает "РИА Новости", эта информацию получила официальное подтверждение из хорватского посольства в понедельник, 22 июня.

"Президент (Зоран Миланович) не приедет. У него сломался самолет", – сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе по разным причинам приехать на военный парад в Москву уже отказались президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также ранее Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение России 24 июня провести военный парад в Москве.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский также высказался о поездке на военный парад к Владимиру Путину. Он подчеркнул, что не поехал бы в Москву, даже если бы был приглашен.