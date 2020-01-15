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15 января • обновлено в 13:55
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"Превзошел Брежнева, Горбачева и Ельцина вместе взятых": Путина призвали уйти в отставку

1.5т
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Послание российского президента Владимира Путина к Федеральному Собранию должно было бы содержать всего четыре слова "Я устал. Я ухожу".

Об этом на своей странице в Facebook написал российский экономист Дмитрий Травин. По его словам, отставка Путина стала бы самой лучшей реформой для России, ведь президент, управляющий страной более 20 лет, ничего хорошего для страны предложить не может.

"Конечно, без Путина Россия не станет автоматически жить лучше, но смена власти дала бы хоть шанс на перемены, на проведение новой экономической политики, на рост ВВП, на снижение коррупции. Россия находится в стагнации более 10 лет и человек, находящейся у власти более 20 лет, не может предложить ничего лучшего, чем свою отставку. Он должен был сказать: "Я устал, я ухожу", но вместо этого опять засыпал нас пустыми словами вместо реальных дел", – уверен экономист.

Владимир Путин

Владимир Путин

По его словам, за 20 лет нахождения у власти Путин наговорил больше, чем бывшие советские лидеры Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и его предшественник Борис Ельцин вместе взятые.

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"Путин стал самым говорливым лидером России за всю историю страны, совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью. Возможно, лишь Фиделя Кастро он еще не обогнал в мировом масштабе. Наверное, он как-то скрашивает унылую жизнь в Кремле. Трудно ведь заниматься унылой суетой, тасовать деньжишки и людишек, понимая, что единственная цель – это держаться за власть как можно дольше", – подытожил Травин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 15 января выступил с 16-м ежегодным посланием к Федеральному собранию. Самые интересные и громкие заявления Путина читайте здесь.

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Автор
Дмитрий Травин Дмитрий Травин
Тема
российская экономика
Персоны
Владимир Путин Борис Ельцин
Место
Россия
Тег
Новости России
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фил филька
фил филька
есть результаты выборов. есть рейтинги. 3 из 4 россиян поддерживают путина. и хоть я не среди этих 3 россиян, я понимаю что это желание большинства. и когда большинство захочет другого президента вот тогда и наступит время ухода.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не пзди те, он выполняет все что говорит, в отличии от ваших брехунов))
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