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"Превышает скорость звука!" В России пригрозили новым вооружением

1.7тЧитать материал на украинском

В России оснащают атомный крейсер "Адмирал Нахимов" новыми пусковыми установками, которые будут нести различные типы ракет.

Военный корабль получит ракеты класса "Калибр" и "Циркон", рассказал "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В целом модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", – добавил чиновник.

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Ранее СМИ сообщали, что главным оружием корабля станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Добавим, что модернизацию крейсера планируют завершить в 2022 году.

Крейсер "Адмирал Нахимов"

Крейсер "Адмирал Нахимов"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны России провело испытания атомной подводной лодки ракетоносного типа "Борей".

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Место
Россия
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Крейсер с бортовым номером 050 проекта 1144 имеет "Адмирал Лазарев", бывший "Фрунзе". У крейсера "Адмирал Нахимов" бортовой номер 080.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
вместо "имеет" следует читать "называется".
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