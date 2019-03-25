"Превышает скорость звука!" В России пригрозили новым вооружением

В России оснащают атомный крейсер "Адмирал Нахимов" новыми пусковыми установками, которые будут нести различные типы ракет.

Военный корабль получит ракеты класса "Калибр" и "Циркон", рассказал "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В целом модернизация крейсера осуществляется по графику. В Минобороны России уже уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации", – добавил чиновник.

Ранее СМИ сообщали, что главным оружием корабля станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Добавим, что модернизацию крейсера планируют завершить в 2022 году.

Крейсер "Адмирал Нахимов" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны России провело испытания атомной подводной лодки ракетоносного типа "Борей".

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