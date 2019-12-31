"Претензий нет!" Медведев похвастался выгодной газовой сделкой с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены.

Об этом чиновник заявил в Facebook. По словам чиновника, транзит газа продолжится на условиях, "устраивающих все стороны".

По его словам, пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину в ЕС показывает, что даже по самым сложным вопросам "можно договариваться".

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти.

На протяжении значительного времени Правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии). Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться.

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