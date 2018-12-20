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Пресс-конференция Путина: когда начнется и какие главные темы

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В четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени начнется ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Она пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.

Кто будет участвовать

Всего в этом году на мероприятие аккредитовано 1702 российских и зарубежных журналиста.

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Для представителей иностранных СМИ будет организован синхронный перевод на английский, немецкий и французский языки, заверили в Кремле.

Владимир Путин

Владимир Путин

Газета.ру

Как выяснилось, на пресс-конференцию не пустят больных и людей с судимостью.

Сколько будет длиться

Пресс-конференции президента РФ обычно длятся 3,5-4,5 часа. Самой продолжительной была пресс-конференция, которая проходила 14 февраля 2008 года, — 4 часа 40 минут.

В прошлом году мероприятие заняло 3 часа 42 минуты.

Пресс-конференция Путина: когда начнется и какие главные темы

О чем будет говорить

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главной темой пресс-конференции будет развитие экономики России "на фоне неблагоприятной и агрессивной международной конъюнктуры".

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Кроме того, Кремль заявляет, что речь пойдет о международной обстановке, в частности "региональных конфликтах" и российско-американских отношениях, а также повестке дня регионов России.

Владимир Путин

Владимир Путин

НТВ

Как звонить или писать

По номеру телефона 8-800-200-40-40 (по России), а также +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40 (из стран мира). Звонки со стационарных телефонов бесплатные.

По короткому номеру 04040 можно отправить SMS или MMS на русском языке, объем текста не более 70 знаков.

Где смотреть

Увидеть то, как Путин будет отвечать на вопросы можно будет как по телевизору, так и онлайн на ряде интернет-ресурсов. В частности, онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения (55%) считают, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Такие данные представлены в свежем опросе, который проводил "Левада-центр".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Пресс-конференция Путина
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну то что у пороха менее чем за 24 часа объявили регистрацию без какого-либо ответа, дабы оградиться от неугодных.
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Питон Каа
Питон Каа
Бандерлоги затаили дыхание и замерли в ожидании?
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Как всегда ботокс будет пиздеть о том что все хорошо и скоро ему будет капец но вы не плачьте я вас заберу с собою в"рай"
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