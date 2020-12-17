Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла не только традиционно под аккомпанемент манипуляций и лжи, но и в искусственно созданных, комфортных условиях для престарелого президента.

Сложно было бы сегодня не написать обзорный материал по итогам большой пресс-конференции президента страны агрессора, оккупировавшей часть территорий Украины и удерживающей миллионы украинских граждан в статусе заложников. Пресс-конференции, которая стала самой беспрецедентной по мерам безопасности для президента России, панически боящегося коронавируса и по количеству лояльных к российской власти журналистов.

Ведь фактически, за всё сегодняшнее мероприятие Путину ни разу не был поставлен по-настоящему неожиданный и дерзкий вопрос, способный президента РФ завести в тупик. Хотя, учитывая то, что Владимир Путин на протяжении всей пресс-конференции традиционно врал, даже при такой ситуации, он смог бы выкрутится, благодаря манипуляциям и неприкрытой лжи.

Фактически, каждый ответ Путина на поставленные вопросы заслуживает внимания и отдельного развенчивания и уверен, скоро на многих информационных площадках будут опубликованы материалы, посвященные вранью президента РФ. Это уже традиция.

Я же хотел бы обратить внимание на то, что Путин сегодня фактически поставил в неловкое положение своих подчинённых, добивающихся тех или иных побед для Кремля (или уже правильнее говорить Ново-Огарёво?), на разнообразных фронтах.

Например, когда Путина спросили, поставил ли он себе вакцину Спутник-V, президент РФ ответил отрицательно, пояснив, что российская вакцина от коронавируса не подходит его возрастной группе. Но, вместе с тем, когда Путин встречался в октябре этого года с главным лоббистом поставок российской вакцины в Украину Медведчуком, тот ему доложил, что успешно привился от коронавируса вакциной Спутник-V. При этом Медведчуку 66 лет, а Путину на тот момент было 67 лет. Разница в год оказывается, так критична для российской вакцины, или кто-то врёт?

Так же Путин сегодня заявил, что пресной воды в оккупированном Крыму достаточно для потребления населением. Это так же прозвучало парадоксально на фоне попыток российских политиков принудить на международном уровне Украину возобновить поставки днепровской воды на оккупированный полуостров и масштабной информационной компании в российских СМИ в поддержку этой идеи.

Аналогично диссонирует полное обмельчание крымских водоёмов, озёр и рек, а так же ввод жёсткого режима подачи воды в населённых пунктах оккупированного полуострова. Ведь если пресной воды для крымчан достаточно, тогда вопрос, зачем все эти режимы? Или на самом деле вода, предназначенная для гражданского населения, вся перенаправляется на обеспечение оккупационной военной группировки ВС РФ в Крыму, растущей ото дня ко дню?

Так же Путин обвинил США в начале новой гонки вооружений, поскольку именно штаты вышли из договора РСМД, но при этом полностью проигнорировал тот факт, что именно российские ракеты 9М729, нарушавшие данный договор и послужили его разрыву.

Аналогично глупо прозвучало заявление и об угрозе НАТО, расширяющегося на Восток, к границам России. Ведь до 2014 года страны НАТО сокращали военные расходы, а США и вовсе выводили свой контингент из Европы, пока Россия не напала на Украину.

Собственно, традиционный набор лжи от президента России, но на самом деле важно даже не это, а то, что данная пресс-конференция Владимира Путина была необычно тусклой.

Президент России выглядел крайне вялым, в жестикуляции, манере говорить и порою переходя на некую неразборчивую тарабарщину и регулярные оговорки “по Фрейду”. Например, когда назвал вакцину от коронавируса противоядием. И не потому, что ему задавался неожиданный, острый вопрос. Путину явно с большим трудом дались эти часы общения с заранее подготовленной публикой, из которой разве, что журналист ВВС выделялся непредвзятым особняком.

Даже вопросы о семье и отравлении Алексея Навального, имя и фамилию которого Путин так и не произнёс, демонстрируя не столько пренебрежение к нему, сколько свою слабость, звучали неуверенно и не хлёстко. Эта пресс-конференция была искусственным штилем и негой, вялотекущим действом, наполненным нарративами необходимыми для озвучивания.

И тот факт, что Путин вспомнил про полёты долгостроев МС-21 с двигателем ПД-14 и Ил-114, лишь подтверждает тот факт, что эти полёты были специально осуществлены под пресс-конференцию, дабы на фоне скандалов вокруг семьи президента, сливов силовых структур, очередных обвинений российских спецслужб в хакерских атаках, показать некое величие технологического гения РФ. И опять же, без упоминания о том, что МС-21, который с 2016 года обещают запустить в серийное производство, до сих пор не в серии, а Ил-114 совершил лишь второй полёт, после провального первого, выявившего множество конструкторских и проектных дефектов.

Но при всех этих реалиях, торчащих бревном скандалов и провальных спецопераций российских силовых структур из лживого глаза Путина, президент РФ продолжал вторить догмату о величии российской армии, о внешних приоритетах, о вмешательстве в конфликт в Украине оказанием “помощи” народу Донбасса и т.д.

Если обобщить всё увиденное, то очевидно, что крыса загнана в угол, которым для неё стало Ново-Огарёво. Причём загнана, уже не столько международной изоляцией, санкциями и статусом изгоя, но и конфронтацией нарастающей между приближёнными к Путину кланами. Конфронтацией, которая стала возможна лишь благодаря тому, что контроль первого лица за ситуацией стал ослабевать и теряться.

Станет ли данная пресс-конференция для президента России Владимира Путина последней? Вполне возможно. Но даже если так и будет, это не означает, что ложь и амбиции России исчезнут и им на замену придут некие более гуманистические идеалы. Ведь ложь и амбиции – это генетическая идеология России, вне зависимости от эпохи и руководителя страны.