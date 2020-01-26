"И Путин "потек": всплыли детали о давней связи Путина и нового премьера

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин еще в начале политической карьеры президента Владимира Путина понравился последнему из-за умения распоряжаться государственными деньгами и знаний в сфере компьютеров.

Воспоминаниями в интервью "Радио Свобода" поделился бывший коллега главы правительства, московский IT-бизнесмен Виталий Киракосянц.

"Я служил в структуре разведуправления и хорошо знаком с психологией спецслужб. Когда я увидел Путина, я сразу определил, что этот человек сел навечно. Будет полная потеря демократии – это было сразу понятно, я таких людей навидался. Видел путинское молчаливое, скудное на эмоции лицо и понимал, что нам грустно будет житься", – рассказал он.

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Причина взлета Мишустина же, по словам Киракосянца, в том, что он умеет использовать огромный ресурс, который дают государственные деньги.

"Его призвали проводить автоматизацию налоговой службы, потому что она была в ужасном состоянии в 90-х годах. И вот для этих архаичных людей, которые захватили государственные посты, на фоне их знаний о компьютерах он был просто Биллом Гейтсом, светочем для российских дровосеков, которые вообще боялись к компьютеру подходить", – отметил бизнесмен.

Таким образом Мишустин якобы и одурманил Путина. "Это использование ресурсов: как осьминог, который любит чернила накачивать вокруг себя. Словесный напор, всякие связи, контакты, визитки: "Я могу так и сяк, у меня и то, и сё". И… Путин, как говорят иногда некоторые, "потёк", – посмеялся Киракосянц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Президент назначил его заместителем председателя Совбеза РФ.

Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.

Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина. Госдума его утвердила.

OBOZREVATEL узнал факты из биографии российского чиновника: он оказался любимцем рупоров Кремля, имеет похожие увлечения с Путиным и владеет многомиллионным состоянием.

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