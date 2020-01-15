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15 января • обновлено в 15:45
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Кабмин России ушел в отставку сразу после послания Путина

8.5т
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку.

Вместе с ним уходит правительство в полном составе, передает РИА Новости.

Сообщается, что Путин предложит Медведеву должность замглавы Совбеза РФ.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, – они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", – сообщил Медведев.

Он отметил, что правительство РФ должно предоставить Путину "возможность принимать все необходимые для этого решения".

"И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", – подытожил Медведев.

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Автор
Тимур Григоренко
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Слыхал новый премьер будет Валуев...это достойный выбор!!!
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Но все равно денег нет и не будет,но вы держитесь...новые налоги в федеральный бюджет вам в этом помогут...ураа рассия впердеее!!!!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вы еще не знаете, но только что сообщили, что Путин ушел в отставку.
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