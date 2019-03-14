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"Шантаж бандита": стало известно о серьезном преимуществе Путина перед Западом

2.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин рассматривает вторжение в страны Балтии для защиты русскоязычного населения. Если же войска НАТО окажут сопротивление, глава РФ перейдет к ядерному шантажу.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил российский журналист Андрей Пионтковский. Он сравнил Путина с бандитом и описал его возможные действия.

"Силы НАТО намного сильнее российской армии, и они окажут ей сопротивление. Тогда Путин скажет: или вы отступаете и признаете свое поражение, или я применю ядерное оружие. Это преимущество бандита. Он полагает, что в ответ на это, испугавшийся за миллионы жизни европейцев и американцев, Запад отступит и капитулирует", — отметил журналист, добавив, что эту позицию путинская верхушка даже не скрывает.

НАТО

НАТО

Пионтковский напомнил, что ядерным шантажом Москва занимается еще со времен аннексии украинского полуострова Крым.

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"В историческом воспоминании "возвращение Крыма в родную гавань" Путин рассказывал, что тогда на всякий случай привел в полную боеготовность ядерные силы. Кстати, таких угроз не было даже в Советском Союзе. Путин намного опаснее, чем поздние кремлевские лидеры. После Карибского кризиса США и Америка поняли, что ядерное столкновение грозит уничтожению всего человечества, и отступили. Больше ядерными бомбами они не размахивали, пока не появился этот гопник из питерской подворотни", — уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть для президента Владимира Путина бескровно становится все сложнее.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир ПутинАндрей Пионтковский
Место
Россия
Теги
Новости РоссииНАТОвойна
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Комментарии
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Medved George
Medved George
Нет у него ни какого преимущества! Он сейчас лихорадочно пытается спасти свои деньги и в тюрьму (и это в лучшем случае) не угодить! Не стоит пытаться нагнать страху! Чмо, оно и в Африке - чмо!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кино Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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і куди і шо
і куди і шо
Исаев Денис, ты на диарею похож)) быстрый, а вонючий какой)))
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Исаев Денис
Исаев Денис
Кожедуб Руслан, Не слушай украинских военных экспертов, на окраине их просто нет от слова совсем.
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і куди і шо
і куди і шо
Афанасьев Алексей, а факты где? (что не собирается)...
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2 из 4 ответов | показать все
і куди і шо
і куди і шо
Исаев Денис, мы о росии)) а ты о том что дядька в Киеве)) убогий ты рашасранец)))
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і куди і шо
і куди і шо
Medved George, и где они?)))
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