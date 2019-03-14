"Шантаж бандита": стало известно о серьезном преимуществе Путина перед Западом

Президент России Владимир Путин рассматривает вторжение в страны Балтии для защиты русскоязычного населения. Если же войска НАТО окажут сопротивление, глава РФ перейдет к ядерному шантажу.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил российский журналист Андрей Пионтковский. Он сравнил Путина с бандитом и описал его возможные действия.

"Силы НАТО намного сильнее российской армии, и они окажут ей сопротивление. Тогда Путин скажет: или вы отступаете и признаете свое поражение, или я применю ядерное оружие. Это преимущество бандита. Он полагает, что в ответ на это, испугавшийся за миллионы жизни европейцев и американцев, Запад отступит и капитулирует", — отметил журналист, добавив, что эту позицию путинская верхушка даже не скрывает.

НАТО

Пионтковский напомнил, что ядерным шантажом Москва занимается еще со времен аннексии украинского полуострова Крым.

"В историческом воспоминании "возвращение Крыма в родную гавань" Путин рассказывал, что тогда на всякий случай привел в полную боеготовность ядерные силы. Кстати, таких угроз не было даже в Советском Союзе. Путин намного опаснее, чем поздние кремлевские лидеры. После Карибского кризиса США и Америка поняли, что ядерное столкновение грозит уничтожению всего человечества, и отступили. Больше ядерными бомбами они не размахивали, пока не появился этот гопник из питерской подворотни", — уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть для президента Владимира Путина бескровно становится все сложнее.

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