Преемница? Появившаяся на ТВ дочь Путина напугала россиян

Появление предполагаемой дочери президента России Екатерины Тихоновой на федеральном канале вызвало ажиотаж в соцсетях. Россияне не исключили, что наследница Владимира Путина готовится заменить его на посту главы государства.

"Программа "Вести" телеканала "Россия-1" впервые показала младшую дочь президента Путина Екатерину Тихонову. Операция "Преемница" стартовала?" — подписал сенсационное видео автор известного twitter-аккаунта "Рогозин на орбите".

Программа "Вести" телеканала "Россия-1" впервые показала младшую дочь президента Путина Екатерину Тихонову. Операция "Приемница" стартовала? pic.twitter.com/ZjK9ukwXwy — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 7 декабря 2018 г.

Пользователи микроблога поддержали такое мнение, подчеркнув невероятную схожесть женщины с лидером РФ.

"Царица Московии Екатерина III", "Ничего не понял... Но то, что она похожа на отца, сомнений не возникает", "Она уже сейчас, как папа, заговаривается. А что дальше будет?", "Вполне возможно... Все должно остаться в семье. Дебилов по стране навалом, проголосуют", "Она еще омерзительнее, чем сам х*йло", "Девочка оторвана от мира. Я не говорю про Россию. Живет в папином мире", — пишут россияне.

Владимир Путин и Екатерина Тихонова Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, сюжет на телеканале "Россия" произвел сенсацию в интернете из-за комментария руководителя Института развития "Иннопрактика" Екатерины Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента РФ. Она рассказала об изобретении российских ученых, представивших программу, якобы способную запрограммировать подсознание и подготовить человека к нужной профессии.

Екатерина Тихонова, которую называют младшей дочерью Владимира Путина Скриншот из сюжета на телеканале "Россия"

Новости Внезапно появившуюся на публике дочь Путина оценил физиогномист

Екатерина Тихонова, которую называют младшей дочерью Владимира Путина Скриншот из сюжета на телеканале "Россия"

Напомним, сведения о семье Путина покрыты завесой тайны. О том, что Екатерина Тихонова — младшая дочь президента России, первым рассказал в начале 2015 года журналист Олег Кашин. Анонимный источник агентства Reuters в ученом совете МГУ, где состоит и Тихонова, подтвердил эту информацию. В конце ноября 2017 года вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб тоже назвал женщину младшей дочерью президента России Владимира Путина, однако позже опроверг заявление, сославшись на недоразумение.

Екатерина Тихонова — спортсменка, танцовщица акробатического рок-н-ролла. Серебряный призер чемпионата России 2014 года, участница чемпионатов Европы и мира Reuters

Сам же Путин уклонился от ответа на вопрос о дочери во время большой пресс-конференции в декабре 2017 г. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", - сказал тогда он.

Официально в Кремле ни разу не подтверждали, что Катерина Тихонова - дочь Путина. Возглавляемый Екатериной Тихоновой фонд "Иннопрактика" при МГУ неоднократно подписывал многомиллионные контракты с крупными государственными организациями. Среди его партнеров - "Роснефть", "Транснефть", "Сибур", "Норникель".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.