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"Предотвратили катастрофу": появились неожиданные данные о гибели моряков на "Лошарике"

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Российские моряки, погибшие в результате ЧП на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик", якобы смогли ценой своих жизней предотвратить "катастрофу планетарного масштаба".

Об этом заявил высокопоставленный российский военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков-подводников, сообщает издание "Открытые медиа".

"Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря… Ценой свое жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба", – сказал военный.

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Как погибли российские моряки на засекреченной лодке "Лошарик"

Имя военного не называется. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Отметим, что 6 июля в Санкт-Петербурге прошли похороны 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией

"Предотвратили катастрофу": появились неожиданные данные о гибели моряков на "Лошарике"

MSN.com

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Тема
Гибель подводников в России
Место
Россия
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Нужно отобрать в обезьян-лашариков гранату пока не поздно, а то отсталые лошарики наделают делов...
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4
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Эти лошарики все могут, нужно поскорее демонтировать бензоколонку, пока лошарики не уничтожили жизнь планете! США, начинайте действувать, весь мир вас поддержит...
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5
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Ш. Олег
Ш. Олег
Инкогнито Назар, Вы реально считаете, что если США "начнут действовать" против России военными методами, от этого самого "всего мира" много останется?
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пуйло создало угрозу планетарного масштаба. А эти подонки "ее предотвратили"! Одно радует - на 14 гадов меньше!
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4
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