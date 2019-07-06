"Предотвратили катастрофу": появились неожиданные данные о гибели моряков на "Лошарике"

Российские моряки, погибшие в результате ЧП на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик", якобы смогли ценой своих жизней предотвратить "катастрофу планетарного масштаба".

Об этом заявил высокопоставленный российский военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков-подводников, сообщает издание "Открытые медиа".

"Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря… Ценой свое жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба", – сказал военный.

Имя военного не называется. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Отметим, что 6 июля в Санкт-Петербурге прошли похороны 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией

MSN.com

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