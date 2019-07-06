"Предотвратили катастрофу": появились неожиданные данные о гибели моряков на "Лошарике"

Российские моряки, погибшие в результате ЧП на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик", якобы смогли ценой своих жизней предотвратить "катастрофу планетарного масштаба".
Об этом заявил высокопоставленный российский военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков-подводников, сообщает издание "Открытые медиа".
"Сегодня мы провожаем в последний путь экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата, погибшего при выполнении боевой задачи в холодных водах Баренцева моря… Ценой свое жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба", – сказал военный.
Имя военного не называется. О чем именно идет речь, он не уточнил.
Отметим, что 6 июля в Санкт-Петербурге прошли похороны 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией
MSN.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В российских территориальных водах в Баренцевом море во время ЧП 1 июля погибли 14 моряков-подводников.
Среди погибших на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя РФ.
По данным СМИ, наиболее вероятная версия ЧП на российской атомной подлодке – внезапный пожар.
Российский журналист Александр Кушнарь предположил, что погибшие моряки-подводники исследовали морское дно, чтобы знать, как повредить всемирные интернет-кабели.
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