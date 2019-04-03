"Предал народ": в России снова "похоронили" Путина

В Санкт-Петербурге установили импровизированное надгробие президенту России Владимиру Путину.
Табличку с надписью "Путин ВВ. 1952 – 2019. Предал народ России" появилась напротив Исаакиевского собора.
Установили это "надгробие" активисты движения "Агит Россия", о чем они сообщили в Twitter.
Отмечается, что Санк-Петербург "принял эстафету", как это ранее сделали Москва и Набережные челны.
Напомним, что в Набережных Челнах появилась "могила" президента России Владимира Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.
За данную инсталляцию был арестован на 28 суток активист Карим Ямадаев. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции.
Надгробие Путину в Петербурге
Как сообщал OBOZREVATEL, в России рейтинг доверия населения к Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.