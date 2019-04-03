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"Предал народ": в России снова "похоронили" Путина

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В Санкт-Петербурге установили импровизированное надгробие президенту России Владимиру Путину.

Табличку с надписью "Путин ВВ. 1952 – 2019. Предал народ России" появилась напротив Исаакиевского собора.

Установили это "надгробие" активисты движения "Агит Россия", о чем они сообщили в Twitter.

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Отмечается, что Санк-Петербург "принял эстафету", как это ранее сделали Москва и Набережные челны.

Напомним, что в Набережных Челнах появилась "могила" президента России Владимира Путина, на которой установлено памятник с его фотографией.

За данную инсталляцию был арестован на 28 суток активист Карим Ямадаев. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции.

Надгробие Путину в Петербурге

Надгробие Путину в Петербурге

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рейтинг доверия населения к Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет.

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Место
РоссияСанкт-Петербург
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