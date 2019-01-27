''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище

Президент России Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

Явившись на кладбище, где проходили мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда, Путин начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

"С праздником!": Путин на Пискаревском кладбище pic.twitter.com/LEBDYYUMbY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2019 г.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в Twitter видео, которое интернет пользователи окрестили "праздником на кладбище":

"Кладбище – не место для шоу..."

"…К 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда Путин подарил россиянам праздничный парад. А Германия выделила €12 млн на помощь блокадникам и ветеранам той войны. Вот разница. Путин устроил себе личный праздник, повод, что бы вылезти под камеры".

"Что-то у меня слух режет от слов с праздником... Кладбище, жертвы и праздник... С ума сошёл что ли... Господи прости..."

"Рабы пришли поблагодарить за унижения. Мерзкое зрелище".

"Кому война, а кому праздник на Пискаревском кладбище".

"Праздник – День освобождения от блокады, а на Пискаревском – День поминовения погибших во времена блокады".

"Автор новой блокады на встрече с поклонниками".

"Помню, какой-то телеканал 22 июня поздравлял всех с праздником начала отечественной войны. Так чему тут удивляться".

Как известно, блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Она продолжалась 872 дня, за это время от голода и холода погибли сотни тысяч людей. Точное количество жертв блокады историки не могут назвать до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге 27 января прошел военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, что вызвало негодование в сети.

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