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''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище

3.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.

Явившись на кладбище, где проходили мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда, Путин начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в Twitter видео, которое интернет пользователи окрестили "праздником на кладбище":

"Кладбище – не место для шоу..."

"…К 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда Путин подарил россиянам праздничный парад. А Германия выделила €12 млн на помощь блокадникам и ветеранам той войны. Вот разница. Путин устроил себе личный праздник, повод, что бы вылезти под камеры".

"Что-то у меня слух режет от слов с праздником... Кладбище, жертвы и праздник... С ума сошёл что ли... Господи прости..."

"Рабы пришли поблагодарить за унижения. Мерзкое зрелище".

"Кому война, а кому праздник на Пискаревском кладбище".

"Праздник – День освобождения от блокады, а на Пискаревском – День поминовения погибших во времена блокады".

"Автор новой блокады на встрече с поклонниками".

"Помню, какой-то телеканал 22 июня поздравлял всех с праздником начала отечественной войны. Так чему тут удивляться".

''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище
''С ума сошел?!'' Путин разгневал россиян праздником на кладбище

Как известно, блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Она продолжалась 872 дня, за это время от голода и холода погибли сотни тысяч людей. Точное количество жертв блокады историки не могут назвать до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге 27 января прошел военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, что вызвало негодование в сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
Теги
Новости РоссииИстория
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
На Пидороссии ватоголовие путиноидов и победобесие не излечимо и очень заразно...
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
На видео слышно, как пожилая женщина говорит : " С празником вас, Владимр Владимирович". Путин этого не говорил. Что за привычка перевирать?
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Новиков Александр
Новиков Александр
Помню, какой-то телеканал 22 июня поздравлял всех с праздником начала отечественной войны. мы тоже помним -это в укре писали, и писали и говорили следующее -С ужасом приходится ждать 9 мая -в России приближается очередная грандиозная фальсификация и безумная попойка с плясками на костях, это некрофильский культ. Как передает replyua.net, 16:22 Сергей Кравцев - С праздником!»: Путин прибыл праздновать «блокаду Ленинграда» на кладбище-14:48 Сергей Кравцев
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