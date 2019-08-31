Позорище! Новейший истребитель России начал разваливаться в полете. Эпичные фото

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 новейший истребитель России начал разваливаться в полете.
Во время его испытаний отвалился кусок крыла. Этот факт успели зафиксировать в Twitter-аккаунте The Aviationist, опубликовав эпичные фото.
Пользователи сети также отреагировали на "провал" истребителя, "не имевшего аналогов".
Как перестать орать? На авиасалоне МАКС-2019 у "новейшего и неимеющего аналогов" российского истребителя МиГ-35 отвалился кусок крыла 😂 https://t.co/HQ5rCQ4ZPV— Львовский метрополитен (@natohawks) August 31, 2019
На авиасалоне МАКС-2019, суперсовременный и не имеющий аналогов в мире истребитель МиГ-35 практически, развалился в полете...— Злой Одессит (@zloy_odessit) August 31, 2019
Что тут скажешь - надо брать!🤣 https://t.co/MDPSW3hOuC
Юзеры подшучивают над ним и оставляют соответствующие комментарии.
Новейший истребитель России начал разваливаться в полете
twitter.com/zloy_odessit
Новейший истребитель России начал разваливаться в полете
twitter.com/zloy_odessit
Новейший истребитель России начал разваливаться в полете
twitter.com/zloy_odessit
Новейший истребитель России начал разваливаться в полете
twitter.com/zloy_odessit
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет с пассажирами сломался в небе. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.
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