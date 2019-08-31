Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Позорище! Новейший истребитель России начал разваливаться в полете. Эпичные фото

6.3т Читать материал на украинском

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 новейший истребитель России начал разваливаться в полете.

Во время его испытаний отвалился кусок крыла. Этот факт успели зафиксировать в Twitter-аккаунте The Aviationist, опубликовав эпичные фото.

Пользователи сети также отреагировали на "провал" истребителя, "не имевшего аналогов".

Новости
Россиянка закатила истерику на борту туристического самолета: видео из салона

Юзеры подшучивают над ним и оставляют соответствующие комментарии.

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

twitter.com/zloy_odessit

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

twitter.com/zloy_odessit

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

twitter.com/zloy_odessit

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете

twitter.com/zloy_odessit

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет с пассажирами сломался в небе. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
10
38
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Иван
Иванов Иван
Куда России до Великой окраины мира!!!))))) Они же недавно отправили ракету на Марс))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Очередная вундервафля в категории - АНАЛО-ГОВНЕТ ))) А чем они крыло примотали ? Скотчем или синей изолентой? Надо синей изолентой, с Али експресс )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Николаевич Аркадий
Николаевич Аркадий
Эрдоган наверное от проктолога не выходит теперь. Мороженное вспоминает.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...