Позорище! Новейший истребитель России начал разваливаться в полете. Эпичные фото

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 новейший истребитель России начал разваливаться в полете.

Во время его испытаний отвалился кусок крыла. Этот факт успели зафиксировать в Twitter-аккаунте The Aviationist, опубликовав эпичные фото.

Пользователи сети также отреагировали на "провал" истребителя, "не имевшего аналогов".

Как перестать орать? На авиасалоне МАКС-2019 у "новейшего и неимеющего аналогов" российского истребителя МиГ-35 отвалился кусок крыла 😂 https://t.co/HQ5rCQ4ZPV — Львовский метрополитен (@natohawks) August 31, 2019

На авиасалоне МАКС-2019, суперсовременный и не имеющий аналогов в мире истребитель МиГ-35 практически, развалился в полете...



Что тут скажешь - надо брать!🤣 https://t.co/MDPSW3hOuC — Злой Одессит (@zloy_odessit) August 31, 2019

Юзеры подшучивают над ним и оставляют соответствующие комментарии.

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете twitter.com/zloy_odessit

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете twitter.com/zloy_odessit

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете twitter.com/zloy_odessit

Новейший истребитель России начал разваливаться в полете twitter.com/zloy_odessit

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет с пассажирами сломался в небе. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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