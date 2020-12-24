Познер признался, почему хотел бежать из СССР в США

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что всегда чувствовал себя "американским мальчиком", а живя в Советском Союзе скучал за Нью-Йорком, поэтому и решил бежать в США.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам экс-пропагандиста советского строя, сначала он действительно "мечтал" жить в СССР. Но уже пять лет после переезда туда поменял свои взгляды – в 1957-м, когда ему пришлось побыть участником молодежно-студенческого фестиваля в Москве.

"Я почти две недели провел с американской "делегацией" и почувствовал, что мне там хорошо: я понимаю этих людей с первого слова, как и они меня. Понял, что это мои люди… и остро почувствовал, что хочу домой", – признался Познер.

Журналист подчеркнул, мол, прекрасно понимал, что это будет нереально, так как он невыездной. Поэтому и решил попробовать бежать.

"У нас был один знакомый, "антисоветчик", который подсказал мне, что можно попытаться это сделать на советско-норвежской границе. Слава богу, что я не попробовал. Не знаю, что бы это значило для моего отца. Но острое желание было", – добавил Познер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Владимира Познера, россияне и украинцы не являются братскими народами. Российский журналист также считает, что отношения между ними еще долгие годы не будут эмоционально близкими.