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31 января • обновлено в 09:00
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Путину нужно пожизненное: оппозиционер рассказал о проблеме в России

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Российский оппозиционер Александр Рыклин заявил, что президент РФ Владимир Путин согласится возглавить новый пост главы государства, созданный для него путем изменений в Конституцию, только при одном условии.

"Что бы ни говорили эксперты, конституционная реформа в нынешнем виде не решает главную проблему – она не гарантирует Путину пожизненного правления", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Я утверждаю, что он никогда не согласится на любую роль, при которой любой действующий президент сможет его с этой должности снять одним указом", – подчеркнул оппозиционер.

Владимир Путин

Владимир Путин

Вместе с тем он обратил внимание на явные признаки восстановления международного признания России, в частности, на тот факт, что "не просто подтверждено участие российской делегации в сессии ПАСЕ, но и Петр Толстой становится спикером ПАСЕ".

Новости
Две проблемы для Путина

"Это ровно то, что сейчас нужно Путину. Потому что международное признание дает ему карт-бланш. Может быть, не на всё, но на очень многое из того, что он собирается делать внутри России для окончательной консервации своих властных полномочий и для создания ситуации, при которой они уже не могут быть никем оспорены", – резюмировал Рыклин.

Как писал OBOZREVATEL, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин объявил о начале конституционной реформы. Он добавил, что не считает принципиальным требование о невозможности баллотироваться на пост президента более двух сроков подряд. Позже в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Александр Рыклин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
А зачем нам менять Путина, если есть явные признаки восстановления международного признания России - по словам оппозиционера Рыклина (кто это?)...
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