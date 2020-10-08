Пожар на военном складе в России локализовали. Фото и видео

Кирилл Лютый Новости России 22:18, 8.10.2020 Обновлено: 22:35, 8.10.2020

Пожары на артиллерийских складах в Скопинском районе Рязанской области России, которые вспыхнули 7 октября, локализовали.

Министерство обороны РФ опубликовало новые кадры облета территории, охваченной лесными пожарами, в четверг, 8 октября.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, далее будет решаться вопрос, куда направить спецтехнику и людей для тушения леса.

К ликвидации ЧС ведомство привлекло 650 военнослужащих, задействовало множество спецтехники и авиацию.

Пожары в Рязанской области локализовали.
Фото Ruptly
Лес продолжает гореть.
Фото Ruptly
Для тушения пожаров привлекли 650 военных.
Фото Ruptly
Пожары в Рязанской области локализовали.
Фото Ruptly
Для тушения пожаров привлекли 650 военных.
Фото Ruptly
Пожары в Рязанской области локализовали.
Фото Ruptly
Пожары в Рязанской области локализовали.
Фото Ruptly
Для тушения пожаров привлекли 650 военных.
Фото Ruptly

Как писал OBOZREVATEL, пожар начался из-за возгорания травы, после чего сдетонировали снаряды. Позже огонь распространился дальше, на соседние леса. В результате пострадали минимум 13 человек.

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