Пожар на военном складе в России локализовали. Фото и видео

Пожары на артиллерийских складах в Скопинском районе Рязанской области России, которые вспыхнули 7 октября, локализовали.

Министерство обороны РФ опубликовало новые кадры облета территории, охваченной лесными пожарами, в четверг, 8 октября.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, далее будет решаться вопрос, куда направить спецтехнику и людей для тушения леса.

К ликвидации ЧС ведомство привлекло 650 военнослужащих, задействовало множество спецтехники и авиацию.

Как писал OBOZREVATEL, пожар начался из-за возгорания травы, после чего сдетонировали снаряды. Позже огонь распространился дальше, на соседние леса. В результате пострадали минимум 13 человек.