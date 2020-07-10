Появилось новое видео смертельного ДТП с Ефремовым в центре Москвы

На российском телевидении обнародовали новое видео смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы, снятое с другого ракурса.

Запись показали в эфире передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова. Криминалист, присутствующий в зале, прокомментировал кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На новой записи видно во что обут человек на водительском сидении в джипе Ефремова. Эксперт выразил уверенность, что существуют экспертизы, подтверждающие виновность того или иного лица. Поэтому это видео "ни о чем не говорит".

"Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Предположить можно, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год совершается несколько десятков тысяч ДТП по которым 80% случаев видео отсутствует и доказывается виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд имея хоть 1% сомнения в том то это лицо или не то", – сказал криминалист.

Как писал OBOZREVATEL ранее, адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что готов добиться для своего подопечного оправдательного приговора.