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29 февраля • обновлено в 11:55
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Появилось душераздирающее видео блогерши из России после трагедии в бане

15.6т
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Российский блогер Екатерина Диденко опубликовала видео, где сообщила о гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

Обращение девушка выложила в сеть. На записи она плакала, и говорила, что не может раскрыть подробности трагедии.

"Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры. Больше я не могу... Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать", – поделилась она.

Диденко с мужем и детьми

Диденко с мужем и детьми

Соцсети

Известно, что погибшими оказались 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монако. 32-летний Юрий, муж Диденко скончался позже в больнице.

Еще два человека госпитализированы с сильными химическими ожогами. Их состояние пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" едва не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Предварительно установлено, что люди бросили около 30 килограммов сухого льда в бассейн, в результате чего началась химическая реакция. В СМИ называются две причины их смерти – химические ожоги и отравление углекислым газом.

Официальная причина правоохранительными органами пока не названа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Москва
Теги
Новости России блогер
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Pollak John
Pollak John
некуй было выпендриваться .думать надо сначала .
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато время выложить свою трагедию на весь мир, ради хайпа есть !!!
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