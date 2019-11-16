Появились подробности смерти российского политика Исаева

Директор института актуальной экономики, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Макаренко, передает "Газета.Ru". По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.

"Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", – подчеркнул Макаренко.

Никита Исаев

Ранее помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе... О дате и месте похорон мы сообщим", – отметила Жестовская.

Напомним, о смерти российского политика Никиты Исаева стало известно утром 16 ноября.

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