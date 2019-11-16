Главная Новости
16 ноября • обновлено в 13:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Появились подробности смерти российского политика Исаева

3.2т
Читать материал на украинском

Директор института актуальной экономики, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Макаренко, передает "Газета.Ru". По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.

"Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", – подчеркнул Макаренко.

Никита Исаев

Никита Исаев

Новости
''Довели до "Джавелинов!'' Российский политик разгромил РФ за войну с Украиной

Ранее помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе... О дате и месте похорон мы сообщим", – отметила Жестовская.

Напомним, о смерти российского политика Никиты Исаева стало известно утром 16 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
3
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Приходилось видеть и слышать его выступления на различных российских ток-шоу..Умный,адекватный,толковый..Спасибо ему за поддержку Украины..Но,в одном он был не прав,так это в том ,что Украина должна вернуться в обновленный "русский мир"..Этого не будет..Соболезнование родным и близким..Земля ему пухом!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
И пускай он защищал щирых ок.раинцев, смерть в любом случае трагедия, соболезную близким
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги