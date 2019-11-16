Появились подробности смерти российского политика Исаева

Директор института актуальной экономики, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Макаренко, передает "Газета.Ru". По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
"Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", – подчеркнул Макаренко.
Никита Исаев
Ранее помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе... О дате и месте похорон мы сообщим", – отметила Жестовская.
Напомним, о смерти российского политика Никиты Исаева стало известно утром 16 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский политик, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаева поддержал инициативу Украины о приравнивании идеологии "русского мира" к нацизму.
Ранее Исаев раскритиковал Россию за войну на востоке Украины и допустил, что она не ограничится только экономическими ограничениями против Кремля и укреплением армии Украины, но и вполне может привести к началу войны в самой РФ.
Кроме того, Исаев предполагал, что Украина якобы воссоединится с Россией как неотъемлемая часть "русского мира". По его словам, это должно произойти после того, как Россия восстановит свое былое величие.
Российский политик Никита Исаев признал, что в оккупированный Крым почти не едут туристы из-за заоблачных цен на полуострове.
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