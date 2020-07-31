Появились новые детали космического фиаско России с "Фрегатом"

Американские военные заявили об увеличении количества обломков бака российского разгонного блока "Фрегат", который взорвался в космосе 8 мая.

По данным ВВС США, после взрыва образовалось 65 обломков. Однако сейчас в каталоге космических объектов на сайте space-track.org уже 175 обломков этого бака. Они разлетелись на тысячи километров и находятся на орбитах с минимальными высотами 230-1074 км и максимальными высотами 305-6051 км.

Ранее "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Напомним, взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. В РФ попытались оправдаться за неудачу.