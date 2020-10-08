Появились фото последствий пожара на арсенале в России: у домов лежат неразорвавшиеся снаряды

Мощные взрывы и пожар на арсенальных складах в Рязанской области России привели к сильным разрушениям в двух ближайших населенных пунктах, откуда эвакуировали тысячи жителей.

Российские Telegram-каналы опубликовали показательные кадры с зоны ЧП, произошедшего 7 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сильно пострадала от взрывов деревня Шелемишевские Хутора в Скопинском районе области, расположенная в непосредственной близости от складов с боеприпасами, которые продолжали гореть второй день подряд.

Разрушение в село Шелемишевские Хутора. Telegram-канал "Новости РИА"

Там, а также в соседнем селе сгорели более двух десятков сооружений. При этом на опубликованных снимках видно, что рядом с уцелевшими домами с земли торчат неразорвавшиеся снаряды.

Последствия взрывов. Telegram-канал "Новости РИА"

В селе сгорели десятки домов. Telegram-канал "Новости РИА"

Спасатели ликвидируют последствия ЧП. Telegram-канал "Новости РИА"

Сгоревшее имущество сельчан. Telegram-канал "Новости РИА"

Сгоревший дом в селе Шелемишевские Хутора. Telegram-канал "Новости РИА"

У уцелевших домов из земли торчат неразорвавшиеся снаряды. Telegram-канал "Новости РИА"

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