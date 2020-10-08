Появились фото последствий пожара на арсенале в России: у домов лежат неразорвавшиеся снаряды

Марина Лисничук Новости России 14:00, 8.10.2020 Обновлено: 14:27, 8.10.2020

Мощные взрывы и пожар на арсенальных складах в Рязанской области России привели к сильным разрушениям в двух ближайших населенных пунктах, откуда эвакуировали тысячи жителей.

Российские Telegram-каналы опубликовали показательные кадры с зоны ЧП, произошедшего 7 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сильно пострадала от взрывов деревня Шелемишевские Хутора в Скопинском районе области, расположенная в непосредственной близости от складов с боеприпасами, которые продолжали гореть второй день подряд.

Разрушение в село Шелемишевские Хутора.
Telegram-канал "Новости РИА"

Там, а также в соседнем селе сгорели более двух десятков сооружений. При этом на опубликованных снимках видно, что рядом с уцелевшими домами с земли торчат неразорвавшиеся снаряды.

Последствия взрывов.
Telegram-канал "Новости РИА"
В селе сгорели десятки домов.
Telegram-канал "Новости РИА"
Спасатели ликвидируют последствия ЧП.
Telegram-канал "Новости РИА"
Сгоревшее имущество сельчан.
Telegram-канал "Новости РИА"
Сгоревший дом в селе Шелемишевские Хутора.
Telegram-канал "Новости РИА"
У уцелевших домов из земли торчат неразорвавшиеся снаряды.
Telegram-канал "Новости РИА"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 октября в Рязанской области (Россия) на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у Желтухино прогремели мощные взрывы. В результате ЧП было эвакуировано свыше 2,3 тысячи человек из 14 поселков.

  • По состоянию на 8 октября частота взрывов на арсенале в Скопинском районе Рязанской области усилилась до трех в минуту, количество пострадавших увеличилось до 13.

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