Появились фото последствий пожара на арсенале в России: у домов лежат неразорвавшиеся снаряды
Мощные взрывы и пожар на арсенальных складах в Рязанской области России привели к сильным разрушениям в двух ближайших населенных пунктах, откуда эвакуировали тысячи жителей.
Российские Telegram-каналы опубликовали показательные кадры с зоны ЧП, произошедшего 7 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что сильно пострадала от взрывов деревня Шелемишевские Хутора в Скопинском районе области, расположенная в непосредственной близости от складов с боеприпасами, которые продолжали гореть второй день подряд.
Там, а также в соседнем селе сгорели более двух десятков сооружений. При этом на опубликованных снимках видно, что рядом с уцелевшими домами с земли торчат неразорвавшиеся снаряды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 октября в Рязанской области (Россия) на территории склада хранения артиллерийских боеприпасов у Желтухино прогремели мощные взрывы. В результате ЧП было эвакуировано свыше 2,3 тысячи человек из 14 поселков.
По состоянию на 8 октября частота взрывов на арсенале в Скопинском районе Рязанской области усилилась до трех в минуту, количество пострадавших увеличилось до 13.