Появилась сенсационная версия гибели группы Дятлова

На перевале Дятлова, где погибла группа туристов, могла потерпеть крушение ракета с космонавтом.

Об этом заявил один из российских исследователей, который интересуется темой загадочной гибели лыжников Валентин Дегтярев. Он проанализировал засекреченный снимок.

34 кадр из архивных фотографий группы показал вспышка и нечто напоминающее полную луну.

"На "бракованной" фотографии, руками дятловцев, снято разбитое катапультное кресло и мертвый космонавт в скафандре. Само кресло, видимо, запуталось в стропах парашюта. Ну, а несчастный космонавт погиб во время катапультирования", – считает исследователь.

Дегтярев отыскал в зарубежных СМИ сведения о гибели 1 января 1959 года космонавта Андрея Миткова, который разбился на полигоне в Астраханской области.

По его словам, туристы могли стать свидетелями аварии, поэтому их ликвидировали.

"Следы космической аварии оттуда убрали вертолетами", – считает Дегтярев.

Он подчеркнул, что следы радиации на одежде погибших могут быть связаны с крушением ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова. Исследователи увидели след иностранцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.