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Появилась сенсационная версия гибели группы Дятлова

1.7т Читать материал на украинском

На перевале Дятлова, где погибла группа туристов, могла потерпеть крушение ракета с космонавтом.

Об этом заявил один из российских исследователей, который интересуется темой загадочной гибели лыжников Валентин Дегтярев. Он проанализировал засекреченный снимок.

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34 кадр из архивных фотографий группы показал вспышка и нечто напоминающее полную луну.

"На "бракованной" фотографии, руками дятловцев, снято разбитое катапультное кресло и мертвый космонавт в скафандре. Само кресло, видимо, запуталось в стропах парашюта. Ну, а несчастный космонавт погиб во время катапультирования", – считает исследователь.

Появилась сенсационная версия гибели группы Дятлова

Дегтярев отыскал в зарубежных СМИ сведения о гибели 1 января 1959 года космонавта Андрея Миткова, который разбился на полигоне в Астраханской области.

По его словам, туристы могли стать свидетелями аварии, поэтому их ликвидировали.

"Следы космической аварии оттуда убрали вертолетами", – считает Дегтярев.

Он подчеркнул, что следы радиации на одежде погибших могут быть связаны с крушением ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова. Исследователи увидели след иностранцев.

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Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
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