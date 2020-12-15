Появилась реакция Навального на слухи о попытке второго отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный удивился, узнав, что его якобы пытались повторно отравить, когда он находился в состоянии комы.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" политик рассказал, что его озадачила статья в газете The Sunday Times, где говорилось о его втором отравлении. Он назвал ее странной.

"Это какая-то странная статья, очень странная информация. Я был сильно удивлен, когда это прочитал. Ни один человек, с которым я бы общался – врач, полицейский – никто мне ничего не говорил. Это выглядит очень странновато", – сказал Навальный.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на информацию от источников в западных спецслужбах сообщало, что российские шпионы попытались повторно отравить оппозиционера, когда он уже находился в коме, но еще не попал в Германию.

Это объяснялось тем, что первая попытка убийства оказалась неудачной. По замыслу российских спецслужб, Навальный якобы должен был умереть по дороге из Омска в Берлин.

Напомним, недавно стало известно, что течении трех лет восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ следили за Навальным, а его отравление было уже второй попыткой покушения.

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