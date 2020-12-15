Появилась реакция Навального на слухи о попытке второго отравления
Российский оппозиционер Алексей Навальный удивился, узнав, что его якобы пытались повторно отравить, когда он находился в состоянии комы.
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" политик рассказал, что его озадачила статья в газете The Sunday Times, где говорилось о его втором отравлении. Он назвал ее странной.
"Это какая-то странная статья, очень странная информация. Я был сильно удивлен, когда это прочитал. Ни один человек, с которым я бы общался – врач, полицейский – никто мне ничего не говорил. Это выглядит очень странновато", – сказал Навальный.
Ранее The Sunday Times со ссылкой на информацию от источников в западных спецслужбах сообщало, что российские шпионы попытались повторно отравить оппозиционера, когда он уже находился в коме, но еще не попал в Германию.
Это объяснялось тем, что первая попытка убийства оказалась неудачной. По замыслу российских спецслужб, Навальный якобы должен был умереть по дороге из Омска в Берлин.
Напомним, недавно стало известно, что течении трех лет восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ следили за Навальным, а его отравление было уже второй попыткой покушения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети публиковали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" не только на бутылке с водой политика, но и на других его вещах.
Навальный заявил, что уверен: его отравление было организовано с подачиВладимира Путина.
Представители президента РФ неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал версию о том, что оппозиционера якобы могли отравить по пути в Германию или уже там.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.