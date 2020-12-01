В России поймали подозреваемого в убийстве 30 женщин "поволжского маньяка", он признал вину. Видео

В Республике Татарстан (РФ) задержали предполагаемого "поволжского маньяка" – серийного убийцу, который лишил жизни минимум 26 пожилых женщин.

Об этом 1 декабря на официальном сайте сообщил Следственный комитет РФ. Правоохранители раскрыли имя подозреваемого. Это 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Он работал слесарем, в 2009 году был судим за кражу.

В ходе допроса допроса мужчина признался в убийствах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Преступника разыскивали с 2011 года, пишет портал "360". Тогда в течение полугода в Казани произошли восемь похожих убийств. Девятой женщине удалось выжить, но опознать преступника она не смогла, так как была слепой.

На протяжении следующих лет маньяк убивал в Казани, Уфе, Самаре, Ижевске, Екатеринбурге, Ульяновске и других городах.

Силовые структуры провели более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз, чтобы установить подозреваемого. Россиянам даже предлагали трехмиллионное вознаграждение, если они помогут в поимке маньяка.

По данным следствия, на счету серийного убийцы может быть больше жертв – до 32. Все убитые были одинокими женщинами пожилого возраста и жили в "хрущевках" недалеко от дорог, не выше третьего этажа.

В жилье старушек мужчина проникал обманом: представлялся сотрудником ЖКХ или социальным работником, помогал подносить сумки.

Убийства происходили уже в квартире. Редко мужчина похищал из жилья своих жертв их сбережения, но чаще уходил без них, оставляя деньги на видных местах.

В одном из домов серийный убийца совершил промах – попал на камеру видеонаблюдения.

Российское МВД показало видео допросов Тагирова. Мужчина сказал, что понимает, за что задержан – "за убийства бабушек", как сказал он.

Подозреваемый признался, что первую жертву убил спонтанно. В тот период он жил на улице. "Кушать хотел... Так получилось", – заявил он.

Задержанный также объяснил, что душил своих жертв, так как считал это менее болезненным способом убийства.

Точное число жертв маньяк не назвал. Он сказал, что выбирал пожилых женщин случайно, но особенно обращал внимание на тех, кто возвращался из магазина с сумками.

"Возле рынков смотрел, возле магазинов, с сумками. И провожал до дома. Иногда звали, иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании. Душил, закидывал руку со стороны спины. Все. И держал до тех пор, пока не уснет, пока не упадет", – заявил подозреваемый на допросе.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. У него взяли образцы биологического материала, назначена генетическая экспертиза.

Допрос мужчины:

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