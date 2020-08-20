Повар Путина заявил о готовности оплатить лечение Навального, потому что "без него будет скучно"

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина выразил готовность оплатить лечение оппозиционного политика Алексея Навального, госпитализированного с отравлением.

В комментарии изданию "Подъем" он сказал, что без оппозиционера в стране станет скучно.

"В российских клиниках врачи справятся лучше, чем в иностранных. Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет скучно", – сказал Пригожин.

Олигарх также повторил сомнительную информацию, распространенную в СМИ, о том, что Навальный мог отравиться алкоголем и наркотиками.

"Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе", – отметил Пригожин.

В конце июля он переводил Навальному миллион рублей в качестве пожертвования, однако политик не принял деньги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому. Предполагается, что ему добавили токсины в чай.