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Повар Путина заявил о готовности оплатить лечение Навального, потому что "без него будет скучно"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Навального

Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Навального.

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина выразил готовность оплатить лечение оппозиционного политика Алексея Навального, госпитализированного с отравлением.

В комментарии изданию "Подъем" он сказал, что без оппозиционера в стране станет скучно.

"В российских клиниках врачи справятся лучше, чем в иностранных. Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет скучно", – сказал Пригожин.

Олигарх также повторил сомнительную информацию, распространенную в СМИ, о том, что Навальный мог отравиться алкоголем и наркотиками.

"Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе", – отметил Пригожин.

В конце июля он переводил Навальному миллион рублей в качестве пожертвования, однако политик не принял деньги.

Telegram "Подъем"

Telegram "Подъем"

Как сообщал OBOZREVATEL, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Политик находится на ИВЛ, он впал в кому. Предполагается, что ему добавили токсины в чай.

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