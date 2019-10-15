В Конго разбился российский самолет, на котором мог находиться олигарх Евгений Пригожин.

Факт гибели "повара Путина" не подтверждается и не опровергается. Озвучиваются версии об инсценировке.

Хотел бы обратить внимание на источник информации. Публикация была сделана в издании, которое постоянно публикует заказные материалы за деньги. Поэтому это изначально выглядело не очень убедительно.

Сам факт падения самолета вроде бы имел место, но вот присутствие там Пригожина у меня с самого начала вызывало сомнения.

Пригожин и Путин rferl.org

Но главное даже не в этом. Если бы Пригожин погиб, то это сразу стало бы известно из подтвержденных источников. Потому что такого сейчас не утаишь, даже если это произошло где-то в Африке. Кроме того, он же лицо публичное.

Поэтому я считаю, что он точно не погиб.

Что касается версий инсценировок – они уместны, конечно. Но что он этим добьется? Он сделает пластическую операцию и станет другим человеком, не Пригожиным, а Кошкиным? А дальше-то что? Он публичное лицо, миллиардер. В нынешнем глобальном мире спрятаться через подставную смерть очень тяжело.

Нужно просто менять всё, уехать на Занзибар и работать рыбаком. Но представить, что такой товарищ готов на такие перемены, я могу с очень большим трудом.

Он находится под санкциями, в США ему предъявлено обвинение за вмешательство в выборы. Он одна из важнейших мишеней для американских спецслужб, потому что ЧВК "Вагнера", которое связывают с его именем, устроило нападение в Дейр-эз-Зоре.

Да, там погибли несколько сот наемников, но, по существу, это было прямое столкновение с США. А это было недопустимо, потому что было соглашение с Москвой, что в район Дейр-эз-Зора никто не суется, это зона ответственности армии США.

Он это нарушил. Отсюда следует, что у Пригожина могут быть недоброжелатели не только за пределами России, но и в самой России.

Я считаю, что в самой России, в частности, в силовом блоке, в министерстве обороны, могут быть недовольны его местом и ролью в проведении разного рода специальных и военных операций по всему миру, особенно в Африке, но и в Сирии и даже в Украине.

Военные считают, что повар суется в дела военной тактики и стратегии, в определение планов, в государственную политику. Это точно могло многим не нравиться.

Поэтому я вполне допускаю, что и здесь могли найтись желающие отправить его на тот свет.

Но моя версия – он скоро появится.

Почему? Потому что он игрок. Уже не раз он принимал непосредственное участие в фейковых манипуляциях.

Пример. В свое время был скандал. Навальный приехал в Питер, где встречался со своим штабом и сторонниками. И вдруг в издании "Незыгарь", которое связывают с администрацией президента, появляется информация о том, что Пригожин встречался с Навальным в Питере, чтобы "снять проблему" с обвинением Пригожина в том, что тот крал на детском питании.

"Незыгарь" не просто написал об этом, он опубликовал фотографии, где в одну и ту же гостиницу входит Навальный, а потом входит Пригожин.

Естественно, никакой встречи не было. Это выяснилось на основе переписки Пригожина, и Навальный это изначально утверждал.

Но сам факт, что Пригожин согласился поучаствовать в инсценировке… Он приехал в питерскую гостиницу в одну и ту же минуту, что и Навальный, сфотографировался на фоне часов, на которых видно время, чтобы потом даже пресс-служба Пригожина подтвердила: да, такая встреча была.

Для чего это делал Пригожин? Чтобы демпинговать Навального.

То есть он готов пойти на такое.

Я думаю, Пригожин сам придумал эту историю.

По-видимому, ему важно поддерживать некую интригу. Возможно, устроив этот информационный слив, он хочет посмотреть, кто и как будет реагировать, чтобы понять, откуда ему ждать реальной угрозы.

Ведь, если он не погиб, зачем держать паузу один, два, три, четыре дня?

Ты вышел и сказал: "Вот я живой, чего вы ерундой занимаетесь".

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